Министр здравоохранения России отметил, что в первичном звене уже действуют определенные меры поддержки, в том числе выплаты за выявление онкологических заболеваний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Объемы средств на заработную плату медработников в системе обязательного медицинского страхования ежегодно увеличиваются, уровень зарплат врачей должен практически в два раза превышать среднюю по экономике региона. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Говоря о том, какие меры поддержки [нужны] для персонала - понятно, что это заработные платы, мы ежегодно фактически увеличиваем объемы средств на заработную плату в системе обязательного медицинского страхования, за последние пять лет объем фонда обязательного медицинского страхования увеличился в два раза. Поэтому мы идем по поручению президента, у врачей заработная плата от средней по экономике субъекта должна быть двойная практически, у медсестры - соответствующая среднему уровню заработной платы по экономике", - сказал Мурашко в ходе своей лекции в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

По словам министра, в первичном звене уже действуют определенные меры поддержки, в том числе выплаты за выявление онкологических заболеваний, также существуют программы по предоставлению жилья в местах, где требуется медицинский персонал.