По поручению губернатора Владимира Солодова после землетрясения обследовано 12 детских садов и школ, по которым поступали обращения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты не выявили серьезных повреждений в зданиях школ и детсадов Петропавловска-Камчатского после землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на начальника Управления образования администрации города Максима Гореликова.

По поручению губернатора Владимира Солодова обследовано 12 детских садов и школ, по которым поступали обращения о повреждениях.

"В большинстве случаев выявлены незначительные повреждения: волосяные и межпанельные трещины, высыпание состава между панелями, которые прилегают к ригелю. Эксперты подтверждают, что угрозы для безопасности детей нет. При этом в детском саду №39 принято решение провести инструментальное обследование для исключения рисков", - приводятся слова Гореликова.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.