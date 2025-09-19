Финальный бой состоялся между командами Республики Саха (Якутия) и Тюменской области - "Боотур" и "Соболь"

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Курсанты из Якутии одержали победу на первых военно-тактических соревнованиях "Путь воина", которые проводились в Якутске центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Команда Якутии одержала победу в финале первых всероссийских военно-тактических соревнований "Путь воина", - написал Николаев. - Этот результат стал итогом упорных тренировок, силы воли и настоящего командного единства. Наши ребята доказали, что дух Якутии крепок, а молодежь готова к любым испытаниям. Якутия гордится юными воинами. Вы - пример мужества и целеустремленности для своих сверстников".

Финальный бой состоялся между командами Республики Саха (Якутия) и Тюменской области - "Боотур" и "Соболь". "Тюменские курсанты прошли в общей сложности 5,9 км со средней скоростью 2,5 км/ч, команда из Якутии - 5,7 км и 2,9 км/ч соответственно. Время игры составило 3 часа 40 минут. Первый контакт состоялся уже через 2 часа после выхода команд. Оба отряда активно маневрировали, два тюменских курсанта применили неожиданный прием - попытались выйти в тыл якутской команды", - рассказали в пресс-службе центра "Воин".

Старт финалу дали в Якутске 15 сентября на базе лагеря "Энергетик". Уникальность финального этапа соревнований заключалась в том, что впервые в России прошла масштабная командная битва на непростой местности площадью 25 кв. км. Цель - обнаружение и "нейтрализация" группы условного противника с применением системы лазертаг, снайперских винтовок с интегрированными камерами, FPV-дронов. Участники использовали современное снаряжение для ориентирования на местности, радиооборудование, БПЛА. Они рыли окопы, ходили в разведку, применяли засады и обходные фланговые маневры.

За положениями групп вели мониторинг с воздуха беспилотными аппаратами и при помощи GPS-трекеров. Команды отслеживались постоянно в режиме реального времени специалистами центра "Воин", возле каждой группы работали полевые судьи и контролировали их действия, в том числе соблюдение требований безопасности.

Отборочный этап состоялся с 29 по 31 августа в Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря "Авангард" при участии команд всех филиалов центра "Воин". По итогам были отобраны команды филиалов центра "Воин" в Якутии, Хабаровском крае, Тюменской и Волгоградской областях. Испытания организованы центром "Воин" при поддержке правительства Республики Саха (Якутия) и Федерации боевого снайпинга России по поручению заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента РФ в ДФО, председателя Наблюдательного совета центра "Воин" Юрия Трутнева.

О центре "Воин"

Центр "Воин", созданный по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году, насчитывает 21 филиал по всей стране, из которых пять расположены на Дальнем Востоке.