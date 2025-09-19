Вес овоща на контрольном взвешивании составил 969 кг

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фермер-любитель из Подмосковья Александр Чусов установил рекорд России по выращиванию самой большой тыквы. Стрелка весов на контрольном взвешивании в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" остановилась на отметке 969 кг, передает корреспондент ТАСС.

"Выращивать гигантские тыквы - это довольно сложный процесс, особенно если стремиться на наивысший результат. По сути, у нас подход как у спортсменов, которые посвящают весь день тренировкам. Мы живем ради этой тыквы, чтобы показать свой лучший результат", - сказал Чусов.

Чусов выращивает гигантские тыквы с 2017 года, на данный момент он является рекордсменом по выращиванию в России. Годом ранее он представил тыкву весом 817 кг.

Свою первую гигантскую тыкву Александр вырастил в 2017 году - она весила 432 кг.

Овощ был представлен в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на ежегодной осенней выставке, с тех пор выставка гигантских тыкв стала ежегодной традицией. Мировой рекорд был побит в 2023 году американским фермером Трэвисом Джинджером, вырастившим тыкву весом 1 246 кг.