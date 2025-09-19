Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что программа объединит науку, бизнес и талантливых студентов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Университет предпринимателей" начал работу в Москве. Занятия проходят на базе восьми столичных вузов, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Проекты будущего: в Москве заработал "Университет предпринимателей". По поручению президента России Владимира Путина правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив запускают программу, которая объединит науку, бизнес и талантливых студентов. Ее задача - создание инновационных продуктов, призванных изменить жизнь города и страны", - написал Собянин.

По его словам, в 20 мастерских уже работают свыше 300 студентов. Занятия проводятся в таких вузах, как: МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Сеченовский Университет, НИТУ "МИСИС", Сколтех, НИЯУ "МИФИ", РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Мэр добавил, что в число отраслей, по которым работают студенты, входят: искусственный интеллект, кибербезопасность, биомедицина. умный транспорт и логистика, новые материалы, фудтех.

"Основа программы - практика. Студенты весь учебный год будут работать над проектами в мастерских, проходить экспертные сессии, посещать встречи с предпринимателями и выездные практики в компаниях", - заключил Собянин.

"Университет предпринимателей" - совместный проект АСИ и департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.