В пресс-службе регионального правительства отметили, что до конца 2025 года в планах также ввести объекты в Лыткарине и Солнечногорске

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Масштабная программа модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства проводится в Московской области. С 2018 года в регионе построили 15 новых очистных сооружений, в настоящее время в работе находятся еще 11 объектов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"С 2018 года по настоящее время мы построили 15 очистных сооружений, что очень важно для каждого округа. Также у нас в работе еще 11, которые охватывают крупные города, где живет большое количество людей. Наша задача построить их с соблюдением всех технологий в следующие 2-3 года. Это и Дубна, и Сергиев Посад, Истра и другие населенные пункты. Программа дополняется - в перспективе планируем добавить строительство еще 11 очистных сооружений в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Раменском и других округах", - сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе регионального правительства.

Там пояснили, что сейчас уже практически завершена реконструкция очистных сооружений в муниципалитетах Богородский и Зарайск. До конца 2025 года в планах также ввести объекты в Лыткарине и Солнечногорске. В работе еще девять объектов в Коломне, Сергиевом Посаде, Кашире, Одинцове, Истре, Дубне, Серпухове, а также в Можайском и Наро-Фоминском округах.

Кроме этого, по данным пресс-службы, в 2025 году планируется начать проектирование семи очистных сооружений в таких муниципалитетах, как Орехово-Зуевский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Электросталь, Клин, Раменское, Наро-Фоминский. Разработка еще четырех объектов запланирована на 2026 год.