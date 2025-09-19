Подписчики смогут получать актуальную информацию о ключевых проектах, инвестиционных возможностях и социальных инициативах на Дальнем Востоке и в Арктике

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) создали официальные каналы в мессенджере Max. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Теперь в Max: приглашаем подписаться на каналы Минвостокразвития и КРДВ. Все о ключевых проектах, инвестиционных возможностях и социальных инициативах на Дальнем Востоке и в Арктике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отечественный сервис Max позволит оставаться на связи в самые ответственные моменты и быть в курсе новостей.