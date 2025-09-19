Также наиболее отличившиеся бойцы подразделения были отмечены нагрудными знаками

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров награжден памятной юбилейной медалью "25 лет ОМОН "Ахмат-Крепость". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"В ходе мероприятия Абдул-Керим Кадыров вручил памятные юбилейные медали "25 лет ОМОН "Ахмат-Крепость" (на транспорте)" Адаму Кадырову, Абузайду Висмурадову, Шарипу Делимханову и Аслану Ирасханову. Также наиболее отличившиеся бойцы подразделения были отмечены нагрудными знаками "Участник боевых действий", "За отличие в службе" II степени, юбилейными медалями и почетными грамотами", - написал Кадыров.

По его словам, награждение прошло в ходе торжественного построения в честь 25-летия со дня образования ОМОН "Ахмат-Крепость" (на транспорте) управления Росгвардии по Чеченской Республике.

"За четверть века своего существования ОМОН "Ахмат-Крепость" зарекомендовал себя как надежная и сплоченная структура. Личный состав всегда стоит на страже правопорядка. В годы борьбы с международным терроризмом бойцы подразделения проявили себя как мужественные и самоотверженные воины, для которых верность принципам справедливости имеет высший приоритет", - отметил Кадыров.