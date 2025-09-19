Одно из испытаний будет посвящено предпринимательству

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Wildberries (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустит в этом году две новые олимпиады для школьников, сообщила основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким в Архангельске. Она выступала с лекцией на площадке регионального "Дома знаний".

"Мы в этом году запускаем две олимпиады. Одна касается предпринимательства, вторая технологическая, техническая, то есть ИИ, биг-даты и так далее", - сказала Ким.

Она отметила, что для студентов в компании есть система стажировок, она была запущена весной этого года. Стажировку прошли 130 человек.

"У нас на лето подавали заявки тысяча человек. Мы отобрали 350, провели интервью, из них взяли 90. Но каждый из них получил наставника, и многие из них получили потом офферы", - пояснила она. Она добавила, что у компании есть проекты с различными вузами, с 42 подписаны соглашения. "И где-то это лаборатории, где-то какие-то совместные проекты, классы, обучение. Каждый раз это разная история. И через эту систему тоже можно к нам попасть", - уточнила она.