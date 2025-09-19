В Ингушетии выявили 14 незаконных майнинг-ферм с ущербом на 475 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Работу 80 незаконных майнинг-ферм пресекли специалисты "Россети Северный Кавказ" с начала 2025 года. В денежном выражении объем похищенной электроэнергии превышает 650 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"80 случаев неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами пресекли "Россети Северный Кавказ" в регионах Северо-Кавказского федерального округа за 8 месяцев 2025 года. В денежном выражении ущерб, причиненный электросетевому комплексу макрорегиона, составил 657 млн рублей. Антирейтинг "любителей" несанкционированного подключения к электросетям для получения криптовалюты возглавляет Республика Дагестан. Здесь зафиксировано 58 случаев энерговоровства на 76 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Ингушетии были выявлены 14 незаконных майнинг-ферм с ущербом на 475 млн рублей. Пять нарушений обнаружили в Карачаево-Черкесии, три - в Северной Осетии, один - на Ставрополье. По каждому случаю составленные акты по фактам хищения электроэнергии вместе с заявлениями направлены в правоохранительные органы. По шести фактам уже возбуждены уголовные дела.

"Кроме того, нарушители оплачивают выставленные счета, значительно превышающие стоимость электроэнергии, использованной законным путем. "Россети Северный Кавказ" уделяют повышенное внимание выявлению и предотвращению подобных фактов, поскольку деятельность майнеров становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, повышая риск возникновения технологических нарушений и пожаров на энергообъектах", - пояснили в пресс-службе.

С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года в десяти регионах России введен запрет на майнинг. В их число вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня.