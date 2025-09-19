В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы принимают меры принудительного характера по исполнению решения суда о наложении ареста по производству в отношении ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания", прокомментировали ТАСС в Главном межрегиональном управлении ФССП работу судебных приставов в Ura.ru.

Ранее о работе приставов в офисе агентства сообщил ТАСС адвокат Павел Бабиков, уточнив, что запрета на работу компании нет, однако судом временно запрещено отчуждение имущества.

"В Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания". Предметом исполнения является наложение ареста. В настоящее время судебный пристав принимает комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение решения суда", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. По иску были приняты обеспечительные меры.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками в иске также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов. Кроме того, в список сторон по делу в качестве третьего лица входит учредитель агентства Ura.ru - ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания".