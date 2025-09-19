Соответствующее решение было принято на заседании облдумы

ТАМБОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Участникам спецоперации, Героям России Эдуарду Казымову, Петру Каштанову и Максиму Старцеву присвоено звание почетных граждан Тамбовской области. Соответствующее решение было принято на заседании Тамбовской облдумы, сообщил избранный глава региона Евгений Первышов.

"Депутаты поддержали присвоение звания "Почетный гражданин Тамбовской области" Героям России Эдуарду Казымову, Петру Каштанову и Максиму Старцеву - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции", - сообщил Первышов в своем Telegram-канале.

Как прокомментировал ТАСС председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин, своим решением депутаты хотели подчеркнуть особый вклад героев в дело защиты интересов России. "Эти люди являются примером мужества и высочайшей любви к Родине", - сказал Матушкин. Он уточнил, что всего почетных званий в различных сферах жизни региона сегодня удостоены более 30 тамбовчан, внесших значительный вклад в развитие здравоохранения, образования региона, его социальной сферы, экономики, агропромышленного комплекса, культуры и искусства.

О Героях России

Эдуард Казымов окончил в Тамбове кадетский корпус, поступил в Московское общевойсковое командное училище, после которого попал в морскую пехоту на Дальнем Востоке. С первых дней участвует в специальной военной операции, руководил десантно-штурмовой ротой, на счету которой - успешное выявление и захват скрытого укрепленного пункта противника, наведение артиллерии на минометный расчет националистов, оборона от превосходящих сил врага. Защищая позицию, Казымов получил осколочные ранения, но отказался от эвакуации и продолжил руководить своим подразделением, которое в итоге отбило наступление националистов. Украинские боевики потеряли три БМП и более 50 человек живой силы.

Петр Каштанов - летчик-штурмовик, старший лейтенант - жил и учился в Жердевке Тамбовской области, затем в Тамбове. Во время специальной военной операции на своем Су-34 нанес удар по военной технике националистов. При отходе одна из вражеских ракет попала в двигатель его самолета. Летчики катапультировались, но получили травмы - переломы правых рук, штурман также сломал позвоночник. Осознав, что их могут обнаружить украинские войска, офицеры были готовы в любой момент расстаться с жизнью, чтобы не оказаться в плену. Националистам помешал артобстрел со стороны России. Ночью Каштанов нес на себе на протяжении 13 часов напарника до ближайшего населенного пункта, который контролируется российской армией.

Максим Старцев родился и вырос в Моршанском районе Тамбовской области. В октябре 2022 года мобилизован, направлен в зону проведения СВО. Назначен командиром мотострелкового взвода, участвовал в наступательных операциях. Зимой 2024-2025 годов Старцев вместе с товарищем обнаружил и зачистил маршрут диверсионных групп ВСУ в ДНР. В ходе операции захватили 27 опорных пунктов, уничтожили 3 БМП и около 50 противников, взяли в плен троих солдат. Благодаря их действиям был открыт важный стратегический путь для наступления российской армии.