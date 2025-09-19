Забравшегося на территорию детского сада в Уфе лося выпустят на волю

Животное пришло в город из прилегающего лесного массива

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты отловили лося на территории детского сада в Уфе, усыпив животное. Он будет выпущен на волю вдали от населенных пунктов, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природопользования и экологии Башкирии.

"Для обеспечения безопасности граждан и бесстрессового для животного вывоза с территории было принято совместное решение с привлеченными ветеринарными специалистами о применении щадящего метода усыпления. Данная мера позволила безопасно транспортировать животное. В ближайшее время лось будет выпущен в естественную среду обитания в Кушнаренковском районе, вдали от населенных пунктов", - сказано в сообщении.

Предположительно, лось пришел в город из прилегающего лесного массива, его возраст около трех лет, внешне животное выглядит здоровым. В его поимке были задействованы специалисты Министерства, Управления гражданской защиты города Уфы, полиции, и представители центра реабилитации диких животных, добавили в пресс-службе.