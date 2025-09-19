Торжественная церемония гашения памятной марки прошла в городе 19 сентября

ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Почтовую марку посвятили 200-летию Черкесска. Выпущено 56 тыс. экземпляров, сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

"Сегодня в почтовое обращение вышла марка, посвященная 200-летию Черкесска. Это очень символично и важно. Это означает, что славная история города продолжается - в людях, в зданиях, таких событиях, как сегодня!" - говорится в сообщении.

На почтовой марке изображены улица Первомайская и здание Почтамта, построенное почти 90 лет назад. "Всего выпущено 56 тыс. экземпляров. Филателисты уже активно ими интересуются и хотят приобрести в свои коллекции", - написал Баскаев.

