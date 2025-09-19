Курс длится восемь часов и включает в себя три обучающих видео от экспертов сферы образования и действующих педагогов, а также материалы для самостоятельного изучения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Сферум" запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в национальном мессенджере Max. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Сферума".

Ранее "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил интеграцию в мессенджер Мax. С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года "Сферум" в Мax заработает во всех регионах страны.

"Сферум" запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов - "Сферум" в Мax: возможности цифрового сервиса для образования". Обучающий курс создан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещения РФ. Специальные треки курсов разработаны в сотрудничестве с Росдетцентром, Форумом классных руководителей и проектом "Флагманы образования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что курс длится восемь часов и включает в себя три обучающих видео от экспертов сферы образования и действующих педагогов, а также материалы для самостоятельного изучения. По итогу обучения слушатель будет знать основные цифровые средства коммуникаций в образовании, а также владеть базовыми функциональными возможностями "Сферума" в Max, уметь применять сервис в профессиональной деятельности.

По информации "Сферума", спикерами курса выступили учитель истории, лауреат конкурсов "Учитель года России 2022" и "Цифровой учитель года России 2022" Артем Малинин, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов и руководитель направления методологии сервиса "Сферум", VK Вера Вартанян.

Спикерами специальных треков курса стали посол ФКР, участник профессионального педагогического сообщества "лидеры "Сферума" Татьяна Китаева, учитель иностранных языков, эксперт сообщества "Созвездие флагманов образования" Татьяна Голощапова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями межрегионального центра компетенций - Техникума имени С. П. Королева Анастасия Филькова, уточнили в пресс-службе.