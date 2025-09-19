За предыдущие четыре года в регионах ликвидировали два опасных объекта и семь городских несанкционированных свалок

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 затонувших судов планируется поднять со дна на Чукотке, в Якутии и Мурманске (в последнем случае - плавучий док), сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Об этом он сообщил в ходе презентации "Арктического досье" в Национальном центре "Россия".

"В морских бухтах на Чукотке подняли со дна и утилизировали три судна, в ближайшие пять лет ликвидируем еще 8 затонувших кораблей на Чукотке, 12 - в Якутии и плавучий док в Мурманске", - рассказал министр.

По словам Козлова, за предыдущие четыре года в Карелии, Якутии Мурманской и Архангельской области ликвидировано два опасных объекта и семь городских несанкционированных свалок. В 2026 году планируется завершить эти работы на Чукотке и в городе Анадырь.

Министр высоко оценил участие волонтеров и военнослужащих в работах по очистке Арктики. "В 2023 году добровольцы очистили Ненецкий заповедник от 15 тонн отходов. Военные в 2022 году помогли собрать и вывезти почти 4 тысячи тонн металлолома с острова Врангеля. А в 2021 году с Земли Франца-Иосифа и Новой Земли убрали более 50 тысяч тонн", - рассказал Козлов.

"Арктическое досье" - национальный доклад о вкладе РФ в восстановление экосистем Арктики, подготовленный при поддержке профильных министерств, научных институтов и бизнеса, представляет собой первый официальный отчет России в рамках десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030 годы).