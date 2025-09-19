Речь идет о визит-центрах, экологических тропах, местах размещения и причалах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Новая дополнительная туристическая инфраструктура появится в ближайшие годы в пяти арктических национальных парках РФ, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на презентации "Арктического досье" в национальном центре "Россия".

"В ближайшие пять лет в пяти арктических нацпарках появится дополнительная туристическая инфраструктура. Это визит-центры, экологические тропы, места размещения, причалы. В списке Онежское Поморье, карельская Паанаярви, Югыд Ва в Коми, якутский Каталык и Водлозерский нацпарк на границе Карелии и Архангельской области", - сказал он.

Новая инфраструктура предусмотрена в национальном проекте "Экологическое благополучие". Согласно нацпроекту, также в нацпарке "Онежское Поморье" в ближайшие годы будет ликвидирован "заброшенный военный объект", сообщил министр.

"Арктическое досье" - национальный доклад о вкладе Российской Федерации в восстановление экосистем Арктики, подготовленный при поддержке профильных министерств, научных институтов и бизнеса, представляет собой первый официальный отчет России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030 годы).