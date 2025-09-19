Звание лучший начальник караула получил представитель из Нижегородской области

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Финал всероссийских соревнований на звание "Лучший пожарный" и "Лучший начальник караула" проходит в Волгограде. По итогам трех соревновательных дней лучшим пожарным признан сотрудник МЧС из республики Коми, а лучшим начальников караула - представитель Нижегородской области, сообщила ТАСС пресс-служба главного управления МЧС России по Волгоградской области.

"По итогам соревнований определены победители. Лучший пожарный - Владислав Безносиков, республика Коми. Лучший начальник караула - Николай Шубин, Нижегородская область", - сообщила пресс-служба ведомства.

С начала года из более 5 тыс. заявок до финала дошли 24 сотрудника МЧС, об этом рассказал ТАСС заместитель главного судьи соревнований - начальник отдела организации подготовки управления организации пожаротушения Главного управления пожарной охраны МЧС России Сергей Смыгалин.

"Более пяти тысяч кандидатов заявлялись в начале года на это мероприятие. <...> 12 сильнейших пожарных и 12 начальников караула - это те, кто дошел до финала. Процесс подготовки к соревнованиям тоже дает определенные плоды. Пожарные идут к тому, что они совершенствуют свои теоретические знания и практические навыки. Это тяжелейшие ежедневные тренировки и по физической подготовке, и по специальным упражнениям", - сказал Смыгалин.

В течение трех дней пожарные из 16 регионов страны демонстрировали свои идеи и разработки в области тушения пожаров и спасения людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, отрабатывали навыки применения штатного пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования.

Начальники караула состязались в специальном испытании - проход дистанции с выполнением упражнений при одновременном решении оперативно-тактических задач. В полной боевой экипировке участникам необходимо было последовательно переместить грузовую платформу при помощи кувалды, пробежать "змейку", кантовать тяжелую покрышку, вскрыть металлическую дверь, ликвидировать условное возгорание, а в конце полосы препятствий подняться по выдвижной пожарной лестнице в окно 3 этажа учебной башни и с земли веревкой поднять две скатки пожарных рукавов.

"Работа пожарного - это на 90% физическая работа. <...> Для начальников караула принципиально другая дистанция, потому что начальник караула - это ключевое звено в подразделении пожарной охраны. Это первый руководитель тушения пожара, который прибывает к месту происшествия, и именно он принимает решения и оценивает обстановку. Поэтому начальники караула, помимо физической работы, выполняют интеллектуальные задания. <...> То, что сегодня здесь происходит и происходило до этого в течение года, это потенциально спасенные жизни в будущем", - отметил Смыгалин.