САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый в Санкт-Петербурге туристский класс открылся в школе №91 Петроградского района. Программа обучения будет включать изучение истории и культуры города, основ турбизнеса, маркетинга и коммуникаций, а также выездные занятия с посещением достопримечательностей, сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

"Сегодня мы открываем первый туристский класс в Санкт-Петербурге. Это большая и важная веха. За последние годы мы поняли: если мы хотим, чтобы у нас были сильные кадры в туризме, готовить их нужно не с университетской скамьи, а со школьной. Мы хотим, чтобы обучение было живым, интерактивным, с практическими заданиями и реальными кейсами. Это не теория ради теории, а подготовка к жизни в современной индустрии", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Евгения Панкевича.

В торжественной открытии класса также приняли участие председатель гендиректор Международного центра компетенций в сфере туризма Марина Морозова, заместитель директора РАНХиГС в Петербурге Ольга Нестерова и директор школы №91 Наталья Духова.

Помимо школьных педагогов, занятия будут проводить эксперты кафедры управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса Президентской академии в Санкт-Петербурге и представители ведущих туркомпаний города. Для учащихся предусмотрены практические занятия и стажировки. После прохождения программы они получат сертификаты о получении профессии "ассистент экскурсовода", с ними школьники смогут официально работать. По мнению Морозовой, документ будет являться хорошим подспорьем для работы в смежных профессиях. Она отметила, что сегодня "сфера туризма очень нуждается в квалифицированных кадрах - молодых людях с горящими глазами". В Петербурге каждое восьмое рабочее место создается в сфере туризма и гостеприимства, указала она.

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства учрежден Комитетом развития туризма Санкт-Петербурга в 2022 году. По соглашению с Министерством экономического развития центр реализует образовательные мероприятия национального проекта "Туризм и гостеприимство" в разных регионах страны.