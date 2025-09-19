Пасмурная погода помешала увидеть затмение Венеры в Москве

Дневное покрытие можно было увидеть в городах Европейской части России, а также в Европе, Африке, Азии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы не смогли увидеть, как Венера скрывается за тонким серпом Луны, из-за облачной и дождливой погоды, установившейся в городе в пятницу. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"Сегодня в Москве пасмурно, идет дождь. Ничего не было видно", - сказала корреспонденту ТАСС ученый.

Дневное покрытие Луной Венеры 19 сентября можно было увидеть в городах Европейской части России, а также в Европе, Африке, Азии, кроме того, его можно было наблюдать в Канаде и Гренландии. Над Москвой Венера скрылась за спутником Земли с 15:18 до 16:13 мск.

Увидеть это событие при ясной погоде можно было бы в бинокль или любительский телескоп.