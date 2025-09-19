Восхождение стало частью юбилейной акции "Десять вершин"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Флаг проекта ТАСС "Это Кавказ" подняли на вершину 5204 м горы Дых-Тау на Северном Кавказе, одной из самых малопосещаемых и опасных для восхождений, передает корреспондент ТАСС. Восхождение стало частью юбилейной акции "Десять вершин", посвященной 10-летию портала.

"Группа альпинистов подняла флаг ТАСС "Это Кавказ" на вершину Дых-Тау, которая является технической вершиной Европы", - сообщил директор альпинистской базы "Безенги" Алий Анаев, который помог проекту в проведении акции.

Большая экспедиция флага приурочена к 10-летию работы проекта. Юбилей мультимедийный портал "Это Кавказ" отметил 16 сентября. Акция называется "Десять вершин", до конца года флаг поднимут в общей сложности на 10 горных пиков Северного Кавказа.

В группе было четыре альпиниста, в том числе девушка. "Руководил восхождением Алексей Соловей. Связь с группой поддерживали через режиссера Даниила Черногорцева, который ранее сотрудничал с проектом", - подчеркнул собеседник агентства.

При подъеме температура достигала до -20 и при рыхлом глубоком снеге. "Этот год по погодным условиям отличался аномальной жарой в июле-августе, холодом и снегопадами в июне и сентябре. Однако ребята удачно вписались в погодное "окно", - рассказал он.

Восхождение было совершено с юга, а спуск был на север. "На моей памяти, это первое такое прохождение маршрута на Дых-Тау. Символично, что ранее флаг был поднят новичками на самую низкую вершину района Безенги, на который есть классифицированный альпинистский маршрут 1Б категории сложности - гору имени Юрия Саратова - и альпинистами высокой квалификации на самую высокую вершину района по маршруту 5-й категории сложности", - подчеркнул Анаев.

В мае спасатели МЧС России водрузили флаг на вершину Эльбруса на высоту 5 642 м над уровнем моря, в июне - на гору имени Юрия Саратова на высоту 3 677 м. В июле флаг побывал на горе Машук в Ставропольском крае. В сентябре флаг проекта "Это Кавказ" подняли на гору Казбек в Северной Осетии на высоту 5 033 м над уровнем моря. Дыхтау стала пятой вершиной путешествия.

О горе

Дых-Тау - горная вершина Северного массива. Находится в Кабардино-Балкарии на территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. Вторая после Эльбруса по высоте вершина Кавказа и России.

Ее называют зубчатой или крутой горой, так как она одна из самых малопосещаемых и опасных для восхождений гор. Член английского Альпийского клуба, президент Королевского географического общества Дуглас Фрешфильд называл Дыхтау королем Кавказа. Дыхтау входит в список десяти вершин страны для присвоения звания "Снежный барс России".