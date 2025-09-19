Рождаемость в Земетчинском районе выросла на 9,4%, а в Сердобском на 16,4%

ПЕНЗА, 19 сентября. /ТАСС/. Число абортов в Сердобском и Земетчинском районах Пензенской области, где реализуется пилотный проект по повышению рождаемости, сократилось в 2,5 раза, что лучше среднероссийского показателя. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой.

"В результате на пилотных территориях почти на 15% увеличилось количество беременных женщин. Рождаемость в Земетчинском районе выросла на 9,4%, в Сердобском - на 16,4%. В 2,5 раза снизилось число абортов - это больше, чем в среднем по России, отметила Анна Юрьевна", - написал он.

Мельниченко добавил, что на пилотных территориях в совокупности проживают 63 тыс. человек. В выбранных для пилотного проекта районах комплексно подошли к повышению качества жизни. "Доложил, что работу ведем по девяти направлениям. Огромное внимание уделяем материальным выплатам семьям, дополнительной медицинской помощи, социальному сопровождению через семейные МФЦ. Сейчас в Пензенской области строим уже четвертый такой", - пояснил губернатор.

По словам главы региона, в числе обсуждаемых вопросов также была региональная помощь участникам спецоперации и их близким, молодым и студенческим семьям, детям с особенностями развития.

Проект по стимулированию рождаемости реализуется с 1 сентября 2023 года в трех пилотных регионах - Пензенской, Тамбовской и Новгородской областях. Изначально он был рассчитан до 31 декабря 2024 года. Согласно постановлению правительства РФ его действие продлено до конца 2025 года.

В Пензенской области в пилотном проекте участвуют два муниципалитета - Земетчинский и Сердобский районы, где сложилась сложная демографическая ситуация. Мероприятия по повышению рождаемости включают решение вопросов с жильем, комфортной городской средой, социальной инфраструктурой, что предполагает ремонт и строительство больниц, школ и детсадов. В регионе реализуется ряд мер, которые нацелены на поддержку молодых семей с детьми. Среди них компенсация стоимости аренды квартиры для студенческих семей, социальные выплаты на строительство жилья при рождении первого ребенка в молодой семье, индивидуальное сопровождение при переобучении женщин, которые, находясь в декрете, решили сменить профессию.