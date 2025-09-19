Итоговое число принятых абитуриентов должно быть сформировано с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ постановило определять общий объем контрольных цифр приема в вузы РФ, учитывая прогноз потребности экономики в кадрах. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

"Определение общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования осуществляется с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах в соответствии с методикой определения и установления общего объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования", - говорится в документе.

Там также сказано, что контрольные цифры приема должны быть сформированы с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием.