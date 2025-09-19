Московский зоопарк собирает помощь запорожскому реабилитационному центру животных

Отток туристов, регулярные обстрелы и прямая атака БПЛА, разрушившая одно из зданий, поставили центр на грань выживания, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский зоопарк начал сбор гуманитарной помощи для реабилитационного центра хищных животных в запорожской области. Об этом сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

"Частный реабилитационный центр для крупных хищных животных в прифронтовой Васильевке Запорожской области работает уже более 20 лет благодаря силе духа одного человека - кузнеца и художника Александра Пылышенко и его семьи. <...> Отток туристов, регулярные обстрелы и прямая атака беспилотника 20 июля, разрушившая одно из зданий, поставили центр на грань выживания", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Акуловой, центру необходима финансовая помощь, а также корм, медикаменты, оборудование и материалы для спасения более 400 питомцев.