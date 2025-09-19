На ВДНХ откроется фотовыставка о людях, победивших тяжелые заболевания крови

Мероприятие начнется в 20 сентября в 16:30, посетить его может любой желающий

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие фотовыставки "Я буду жить!" о людях, которые столкнулись с серьезными заболеваниями крови и смогли побороть свой недуг, состоится в субботу в Москве на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НМИЦ Гематологии Минздрава России.

Также запланированы концерт и встречи доноров и реципиентов. Мероприятие начнется в 16:30, посетить его может любой желающий. Выставка будет работать до 27 сентября.

"Я буду жить!" - социальный проект Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России. Герои проекта - люди, которые столкнулись с серьезными заболеваниями крови и победили. За каждым из них - история поддержки и любви. Что поддерживало участников во время лечения? Что помогло справиться с испытанием? На каждом портрете есть QR-код, который ведет на видеоинтервью героя", - говорится в сообщении.

По данным медучреждения, всего в проекте участвуют 20 человек, пятеро из них перенесли трансплантацию костного мозга от доноров. В течение мероприятия волонтеры будут рассказывать о донорстве костного мозга, раздавать информационные материалы. Организаторы откроют выездной пункт типирования. Это значит, что любой человек от 18 до 45 лет, разделяющий идеи донорства и готовый при необходимости стать донором, сможет вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.