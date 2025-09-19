На участках ограничений также будет запрещена парковка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько набережных и улиц перекроют в столице в субботу, 20 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения правительства города.

"Движение временно закроют с 05:00 до 12:30 - на участках улицы Лужники (от дома 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной) и Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Фрунзенской набережной); с 08:50 до 13:00 - на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара; с 09:00 до 13:00 - в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 09:00 до 13:50 будет ограничено движение на набережных Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, а также на участках Смоленской и Лужнецкой; с 09:00 до 14:00 - на участках улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники.

При этом на участках ограничений 20 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка.