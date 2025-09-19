Он также попросил быть предельно внимательными на дорогах

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов призвал автомобилистов отказаться от поездок из-за подтоплений вызванных сильными ливнями, об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Обращаюсь к автомобилистам с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте и быть предельно внимательными на дорогах", - написал Салавов.

По его данным, устранение подтоплений на улицах города осложняется усилившимся дождем.

По данным Гидрометцентра России, в Дагестане с 19 сентября сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с.