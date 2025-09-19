Власти предупреждают о возможном загрязнении воды из-за повреждений водопроводных сетей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Жителей столицы Дагестана Махачкалы призвали не пить воду из-под крана из-за обильных осадков и последовавших за ними подтоплениями. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

"В связи с обильными осадками и возникшими подтоплениями, которые затронули ряд районов города, возможно нарушение герметичности сетей водоснабжения и попадание загрязняющих веществ, настоятельно просим вас воздержаться от употребления воды из-под крана", - говорится в сообщении.

В администрации рекомендовали жителям Махачкалы для питьевых и бытовых нужд использовать бутилированную или кипяченую воду.