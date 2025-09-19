Нарушение карается штрафами, а в случае ЧП может обернуться уголовным делом, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Парковка во дворах на площадке для машин экстренных служб, размеченной красно-белыми линиями, карается штрафами, а в случае ЧП может обернуться уголовным делом. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), отвечая на вопрос, могут ли автомобилисты хотя бы на короткое время ставить машину на этой разметке.

Депутат отметил, что "пожарная" красно-белая разметка сама по себе не прописана в правилах дорожного движения, но всегда должна сопровождается знаком "Стоянка запрещена". Под самим знаком может быть дополнительно прикреплена табличка, указывающая его зону действия.

"Таким образом, автомобилисту запрещено парковаться не на рисунке на асфальте, а в зоне действия знака. За нарушение, согласно статье 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки), штраф 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 2 500 рублей", - отметил депутат.

"Более того, в случае создания помех для тушения пожара в отношении водителя может быть применена и уголовная ответственность по статье 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Если парковка создает препятствие для работы пожарных расчетов и, как следствие, приводит к гибели людей, наказание здесь суровое - вплоть до лишения свободы на срок до семи лет", - сказал Колунов.

При этом депутат подчеркнул, что "если знак запрета остановки отсутствует, за парковку на "пожарной разметке" во дворе никто вас оштрафовать не в праве".