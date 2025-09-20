После воссоединения с Россией жители исторических регионов готовы были стоять в очередях и по ночам, чтобы получить российский паспорт, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские власти после воссоединения с РФ исторических территорий ускоряли выдачу паспортов молодежи, чтобы те могли поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Молодежь, которая заканчивала школу, стояла в очереди. То есть это говорит о том, что воспитание детей в семьях происходило подсознательно, что они русские, что у них совсем другая история, не связанная со Львовом, с Ивано-Франковском, которые проповедовали нацистскую идеологию. И эти дети стояли там. И для них мы потом создали определенные условия, чтобы быстрее они получали паспорта, потому что многие хотели поехать учиться не только в Луганск, в Донецк, там прекрасные институты, но они хотели уехать в Ростовскую область, Краснодарский край, в Москву, в Санкт-Петербург", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после воссоединения с РФ жители исторических регионов готовы были стоять в очередях и по ночам, чтобы получить российский паспорт.

В настоящее время, уточнил депутат ГД, жители недавно освобожденных населенных пунктов в первую очередь интересуются сроками получения российских паспортов, а не оказанием гуманитарной помощи, открытием магазинов или выплатами зарплат.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.