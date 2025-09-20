Капитальный ремонт донецкой школы имени Коковина и Глосса начнется в 2026 году

В проекте учтено оснащение школы новейшим оборудованием и программным обеспечением, также преобразится прилегающая территория

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт впервые за полвека пройдет в донецкой школе №115 имени кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса в ДНР. Работы начнутся в 2026 году, сообщила ТАСС директор учреждения Ольга Буцина.

"В марте 2025 года на территории школы и в самом образовательном учреждении начались проектно-изыскательские работы в рамках подготовки к капитальному ремонту. Проектировщиками - регионом-шефом городом Москвой и АО "Объединенной энергетической компанией" - уже подготовлена проектно-сметная документация, и восстановительные работы начнутся в 2026 году", - сказала Буцина.

Она добавила, что школа работает с 1975 года и не знала капитального ремонта. В проекте учтено оснащение школы новейшим оборудованием и программным обеспечением. Полностью преобразится прилегающая территория. Речь идет о благоустройстве со сменой ландшафта для стадиона с трибунами и футбольным полем, хоккейного поля, баскетбольной площадки, площадок для тенниса и шахмат. На прилегающей территории устроят интерактивные игровые зоны и кинотеатр под открытым небом. "В школе будут созданы комфортные технологические условия для качественного обучения и развития школьников", - заключила директор.

Школа №115 получила имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса 9 сентября. Россиянин и американец погибли в ходе СВО при ударе со стороны ВСУ, сражаясь бок о бок в районе Часова Яра. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным церемонию посетили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и другие почетные гости.