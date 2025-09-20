В ФИПИ рассказали о распространенных ошибках в ЕГЭ-2025 по русскому языку

Больше половины участников экзамена не смогли решить задание на правописание "ни" и "не", свидетельствуют данные Федерального института педагогических измерений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более половины участников ЕГЭ-2025 по русскому языку не смогли решить задание базового уровня сложности на правописание "ни" и "не". Об этом свидетельствуют данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), с которыми ознакомился ТАСС.

По информации ФИПИ, задание 13 выполнили лишь 46% сдающих. "Возникшие в 2025 г. трудности с написанием слова "(не)даром": экзаменуемые не смогли правильно определить значение слова на основе предъявленного контекста", - привели в институте пример ошибки.

Примерно у такого же процента сдающих (47%) не возникли трудности с заданием базового уровня сложности на написание гласных "и" и "ы" после приставок, употребление "ъ" и "ь" (в том числе разделительных) и правописание приставок, а упражнения на знание слитного, дефисного и раздельного написание слов разных частей речи выполнили лишь 40% выпускников.

Наименьший процент выполнения (31%) оказался в третьем задании на знание функциональной стилистики и культуры речи. По информации ФИПИ, процент выполнения этого же задания в 2024 году составлял 47%.

Высокие результаты сдающие показали, решая задания 6 (Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм) и 25 (Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. Лексический анализ слова). Средние проценты выполняемости по данным заданиям составили 89% и 79% соответственно.