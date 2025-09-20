Они станут первыми экспонатами будущего школьного музея, который откроют после капитального ремонта общеобразовательного учреждения

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Писатель и художник из Санкт-Петербурга Сергей Псарев создал графические портреты кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса для донецкой школы, названной в их честь, сообщила ТАСС учитель русского языка и литературы школы №115 Ирина Бабич.

"Учитывая такой интересный нюанс моего сотрудничества с издательством (литературным альманахом - прим. ТАСС) Санкт-Петербурга "Полынья" и с представителями этого издательства, с писателями, которые там публикуются, я обратилась с просьбой к Сергею Псареву - он писатель и художник из Санкт-Петербурга - обратилась с просьбой, чтобы он создал для нашего будущего музея и вообще для школы портреты героев СВО, именами которых названа наша школа", - сказала Бабич.

Она добавила, что на днях получила фото готовых графических портретов Коковина и Глосса. Они выполнены не с конкретной фотографии, а выступают собирательным образом на основе доступных снимков бойцов. Коковин изображен в шапке, камуфляже и бронежилете, Глосс - в "арафатке" и тельняшке - оба бойца были десантниками. Оригиналы портретов в дар школе Псарев привезет в Донецк в ближайшее время. Они станут первыми экспонатами будущего школьного музея, посвященными Коковину и Глоссу, который откроют после капитального ремонта общеобразовательного учреждения. Ожидается, что ремонт начнется в 2026 году.

Школа №115 получила имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса 9 сентября. Россиянин и американец погибли в ходе СВО при ударе со стороны ВСУ, сражаясь бок о бок в районе Часова Яра. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным церемонию посетили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и другие почетные гости.