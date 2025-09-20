Почетный гражданин Луганска отметил, в частности, строительство дорог, школ, детских садов

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Перемены, произошедшие в Луганской Народной Республике с момента вхождения в состав России, разительны, это и строительство дорог, школ, детских садов. Такого внимания к региону не было за весь период нахождения в составе Украины. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился Герой Советского Союза, почетный гражданин Луганска, участник исторического 133-дневного дрейфа в Антарктике на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" в 1985 году Валентин Родченко.

"В этом году въезжаю в город. И ну просто удивительно. Это за такое короткое время столько изменений в лучшую сторону. Я вот даже подумал, когда увидел это, мне кажется, что лет за 30, как минимум, до этого не было сделано то, что вот сделано сейчас. Скачок огромный, что просто удивляешься. Я был действительно удивлен. Строятся дороги, благоустройство. Я это вижу и знаю", - отметил он.

По мнению Родченко, вопрос вхождения Луганщины в состав РФ обсуждаться не может. "Начиналось это с того, что со всей России в Донбасс люди ехали. Здесь же, когда шахты начали работать, практически и людей-то не было. Так что со всей России приезжали, собирались здесь. Ну то, что 80%, как минимум, это люди, которые приехали из России, это чисто русские люди", - считает он.

Родченко родился в 1939 году в Ворошиловграде (ныне Луганск). Проживает в Санкт-Петербурге. Регулярно приезжает в родной город. Рассказывает, что семья была большая, отец - инвалид, трудные послевоенные годы, когда денег не хватало на еду и приходилось подрабатывать с малых лет. Случайно на глаза попалось объявление в газете о том, что в Жданове (ныне Мариуполь), объявлен набор в мореходную школу. И самое главное, что курсанты обеспечивались обмундированием и питанием. Так начался его путь моряка. Вначале он ходил по Черному морю, окончил Херсонское мореходное училище, потом работал в Дальневосточном морском пароходстве помощником и старшим помощником капитана. Доставка грузов в Арктику, во Вьетнам, где была развязана агрессия со стороны США. Далее работа на рейсах в Антарктиду.

Исторический дрейф

15 марта 1985 года во время обеспечения станции "Русская" в Антарктике "Сомов" был зажат тяжелыми льдами и оказался в вынужденном дрейфе в море Росса. В экстремальных условиях экипаж из 150 человек дрейфовал 133 дня. Героическая история спасения "Михаила Сомова" легла в основу художественного фильма "Ледокол".

Родченко рассказывает, что за спасение судна команда из чуть более 50 человек боролась круглые сутки. Вахты были по 12 часов. Люди падали от усталости, скалывали лед, проводили ремонт двигателей, укрепляли корпус, потому что давление айсбергов было очень мощным. Команда выстояла, никто не пострадал, было спасено судно. Все участники дрейфа были награждены орденами и медалями.

Родченко был капитаном научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" в 1985-1996 гг. В 1986 году стал Героем Советского Союза. В 2025 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Луганска". Он передал в местный краеведческий музей фотографии участников дрейфа на "Сомове" и справку о плавании. В музее готовится экспозиция о Родченко и о "Михаиле Сомове", собираются документальные свидетельства. "Я горжусь присвоением почетного звания. Это мой город, я в нем родился, меня сюда всю жизнь тянуло", - подчеркнул он.

Вхождение в состав РФ

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.