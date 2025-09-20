Они активно развиваются и уже весят более 50 кг, сообщил начальник отдела "Копытные" Игорь Царев

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Детенышам редких сычуаньских такинов в Московском зоопарке исполняется по четыре месяца, они активно развиваются и уже весят более 50 кг. Об этом сообщил начальник отдела "Копытные" Игорь Царев в Telegram-канале зоопарка.

Двое детенышей мужского пола родились четыре месяца назад у двух самок сычуаньских такинов - редкого вида, который нечасто можно увидеть в зоопарках. Они живут в одном вольере со своими мамами и взрослой самкой сычуаньского такина, отдыхают днем, а с 07:00 или 08:00 посетители столичного зоопарка часто могут увидеть их за игрой.

"При рождении их вес составлял 8 и 10 кг. За четыре месяца они увеличили свой вес в пять раз и сейчас весят 53 и 60 кг, то есть у них происходит очень интенсивный набор веса до года", - рассказал Царев. В дальнейшем вес стабилизируется и его прирост будет не такой большой, добавил он.

Двое детенышей уже наполовину перешли на взрослое питание: траву, веточный и гранулированный корм и небольшое количество овощей. Специалисты зоопарка отмечали, что обычно матери поочередно присматривают за ними.