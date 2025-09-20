Поддержка города продолжается, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 1,75 млрд рублей направила Вологодская область для восстановления инфраструктуры, а также объектов здравоохранения и образования в подшефном Алчевске Луганской Народной Республики за три года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, поздравляя город с 130-летним юбилеем.

"Сегодня Алчевск Луганской Народной Республики отмечает 130-летний юбилей. Для нас этот город давно стал братским - мы вместе разделяем радости и испытания. За три года шефства Вологодская область внесла значительный вклад в восстановление инфраструктуры, объектов образования, культуры, здравоохранения, помогала социальным организациям, библиотекам и детским садам. На эти цели направили более 1,75 млрд руб. из бюджета региона", - сказано в сообщении.

Филимонов подчеркнул, что поддержка продолжается. В Алчевске трудятся врачи, педагоги, строители и волонтеры из Вологодской области. В праздничных мероприятиях будут участвовать творческие коллективы Вологодского драматического театра, Вологодской областной филармонии, а спортсмены проведут мастер-классы по кикбоксингу и тайскому боксу.