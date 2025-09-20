Вопросы по отоплению неоднократно задавали жители региона, сообщил Андрей Чибис

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил руководителю Мурманска Ивану Лебедеву и главам других муниципалитетов ускорить подачу отопления в домах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Прошу глав муниципалитетов ускорить принятие решений о начале отопительного периода. В Мурманске точно это пора делать. Ивана Лебедева прошу ускорить принятие соответствующих решений", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что вопросы по отоплению ему неоднократно задавали жители.

По данным Мурманского гидрометцентра, 20 сентября в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха составляет плюс 8-13 градусов.