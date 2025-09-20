Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Журналисты стран СНГ - участники международного медиатура "Дорогами Победы" - передали Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны копию плаката серии "Окна ТАСС" "Белорусский пейзаж".

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.

Плакат был отпечатан в конце июля 1944 года - в разгар наступательной операции советских войск "Багратион", в ходе которой фашистские захватчики были разбиты и отброшены с территории Белоруссии, части Прибалтики и восточных районов Польши.

"У нас очень богатые фонды- свыше 160 тыс. единиц хранения, каждый год этот фонд увеличивается на 1,2 тыс. единиц. И коллекция плакатов занимает особое место. У нас издан каталог. Это будет достойное пополнение нашей коллекции", - поблагодарила участников медиатура замдиректора музея по научной работе Римма Рум.

На плакате изображено, как от взрыва за лесом разлетаются в разные стороны в нелепом и карикатурном виде фашисты. Иллюстрация дополнена стихотворными строками Демьяна Бедного:

"Это птицы? Нет! Не птицы.

Это - взорванные фрицы:

Разлетелась в клочья рота.

Партизанская работа!".

Об "Окнах ТАСС"

"Окна ТАСС" - агитационные плакаты, выпускавшиеся Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС) в 1941-1946 годах. Всего было создано около 1,5 тыс. плакатов общим тиражом свыше 2 млн экземпляров. Впервые плакаты появились на пятый день после начала Великой Отечественной войны - 27 июня. Они были выставлены в здании на Кузнецком мосту в Москве, где разместилась мастерская по их изготовлению.

Рисунки и тексты "Окон ТАСС" призывали к победе над врагом, прославляли подвиги советских людей, напоминали о героическом прошлом народов Советского Союза, обличали фашистских агрессоров. Распространенным жанром являлись сатирические и юмористические плакаты, однако создавались и серьезные патриотические работы. В целом они продолжили традицию, заложенную "Окнами сатиры РОСТА", выпускавшимися в 1919-1921 годах.

О медиатуре

2025 год, когда отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур проходит по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: Бресту, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались; увидевшему ужасы гетто и ставшему оплотом партизан Минску; мемориальному комплексу "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях фашистских захватчиков на советской земле; Санкт-Петербургу, бережно хранящему память о стойкости ленинградцев. Завершится медиатур в Волгограде, где в Сталинградской битве задохнулась в кольце миллионная армия фашистов.