По данным издания "Общественное. Новости", также планируется переименовать улицу Среднюю в честь погибшего украинского военнослужащего

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Одессы планируют переименовать улицу Василия Чапаева в честь боевика националистического формирования "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Отмечается, что боевик погиб еще в 2015 году. Также, по данным издания, планируется переименовать улицу Среднюю, расположенную в Хаджибейском районе города, в честь погибшего украинского военнослужащего.

Василий Чапаев (1887-1919) - участник Первой мировой войны и Гражданской войны, командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Его образ воспет в одноименном романе Дмитрия Фурманова (1923) и фильме братьев Васильевых (1934).

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом.