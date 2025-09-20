Причиной аварийного отключения стал сильный дождь

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 73 населенных пунктах Дагестана из-за сильного дождя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение электроснабжения в 73 населенных пунктах в 10 муниципальных районах (Ахтынский, Сергокалинский, Цунтинский, Дахадаевский, Кулинский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Ботлихский, Кизлярский районы и город Махачкала)", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой в "Дагэнерго" введен особый режим работы. Из-за сильного дождя в Махачкале были подтоплены около 18 улиц.

По данным дагестанского ЦГМС, накануне сильные осадки выпали на всей территории республики. 20 сентября в Махачкале выпало 56 мм осадков при месячной норме 48 мм.