Вячеслав Федорищев находится в командировке, сообщили там

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Информация о якобы грядущей отставке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которая появилась накануне в Telegram-каналах, является недостоверной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

В ночь с 19 на 20 сентября в сети появилась публикация о том, что Федорищев якобы покинет пост губернатора Самарской области.

"Это вброс. Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич [Федорищев] находится в командировке, все остальное слухи", - отметили в пресс-службе.

11 сентября пресс-служба губернатора Самарской области сообщила, что в Telegram стали появляться фейковые аккаунты от имени главы региона после закрытия его канала в мессенджере и полного перехода в Мах.