ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Сотни военнослужащих Южной Осетии и РФ, а также техника приняли участие в военном параде в Цхинвале в честь 35-летия провозглашения Республики. Вслед за военным в демонстрации по главной площади столицы страны прошли тысячи трудящихся и учащихся, передает корреспондент ТАСС.

В параде, посвященном Дню республики, на Театральной площади, главной площади Цхинвала, приняли участие военнослужащие 4-й гвардейской военной базы Вооруженных сил Российской Федерации, парадные расчеты и знаменные группы Министерства обороны Южной Осетии, министерства внутренних дел, комитета госбезопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям, а также учащиеся кадетской школы. В параде также приняли участие ветераны боевых действий в зоне СВО, которые прибыли накануне в Цхинвал для участия в праздничных мероприятиях. Командовал парадом начальник Генштаба Вооруженных сил республики полковник Алан Болатаев, принимал парад глава Минобороны Южной Осетии гвардии генерал-лейтенант Юрий Яровицкий.

"Сегодняшний праздник - олицетворение единства нашего народа, всех его поколений. На главной площади нашей страны мы видим представителей легендарного старшего поколения, создававшего государственность, провозгласившего и защищавшего республику. Мы видим людей, которые на заре становления нашей государственности высоко подняли и пронесли через годы знамя свободы, которые сделали и отстояли свой судьбоносный исторический выбор для нашего Отечества", - сказал президент республики Алан Гаглоев на военном параде.

Он отметил, что, принимая на себя ответственность за судьбу доставшейся им свободной страны и суверенной государственности республики, новые поколения ощущают сегодняшний праздник как всеобщее, всенародное торжество, имеющее прямое отношение к жизни каждого человека и каждой семьи.

"Полностью и всецело уверен, что сегодняшняя мирная и свободная жизнь Южной Осетии была бы невозможна без исторических решений, принятых 20 сентября 1990 года, без проявленной всем народом мудрости и воли, мужества и стойкости, самоотверженного труда и невероятной любви к Родине. Мы помним пройденный путь и великий подвиг народа, которые навсегда останутся в истории. Мы знаем кто враг, знаем, кто встал с нами рядом, разделил с нами трудности и принес мир на истерзанную землю Южной Осетии. Мы всегда знали, что правда и справедливость на нашей стороне. Весь народ сплотился в единую семью. Мы гордимся смелостью и решимостью, той силой духа, которая стала залогом победы", - подчеркнул президент.

Вслед за пешими колоннами проехала военная техника российской военной базы, Минобороны и МВД, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", танки, бронетранспортеры, гаубицы, специальная бронетехника "Ахмат" и другие.

Многотысячная демонстрация

Тысячи жителей Южной Осетии, представители министерств и ведомств, учащиеся образовательных учреждений приняли участие в демонстрации ко Дню республики, которая прошла перед трибунами на Театральной площади - главной площади Цхинвала. Учащиеся школ прошли по площади в виде живого осетинского триколора - с бело-красно-желтыми флагами, одетые в цвета национального флага образовали осетинский триколор. Всего, по данным властей республики, в демонстрации приняли участие более трех тысяч человек.

Мероприятия продолжилось красочным национальным праздником "Народное подворье" в Парке культуры и отдыха в Цхинвале. Здесь жителям и гостям республики было представлено разнообразие национально кухни. Рядом расположилась выставка декоративно-прикладного искусства. Около 100 народных умельцев из Южной и Северной Осетии представили здесь свои работы.

Гости праздника

На празднования юбилея республики приехали представительные делегации из Российской Федерации, Абхазии, Никарагуа и Приднестровья. Среди гостей - президент Абхазии Бадра Гунба, руководитель Администрации президента РФ Сергей Кириенко, замминистра экономического развития России Сергей Назаров, министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и другие официальные лица.

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 35-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".