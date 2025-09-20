Президент посмертно присвоил Радиславу Хугаеву звание Героя Российской Федерации

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Родителям сержанта Радислава Хугаева, погибшего в боях за Мариуполь в 2022 году, передали посмертную награду Героя России от президента РФ Владимира Путина. Соответствующую награду передал родным заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на торжественном собрании, посвященном 35-летию Республики Южная Осетия в Цхинвале, передает корреспондент ТАСС.

"Радислав Вадимович Хугаев - военнослужащий 58-й общевойсковой армии в одиночку, с тяжелым ранением, истекая кровью, пошел с флагом на противника, вызывая огонь на себя для того, чтобы дать возможность своим сослуживцам перегруппироваться, сохранить жизнь, дождаться подкрепления. Радислав погиб, но все его однополчане остались живы благодаря его подвигу. <…> Президент Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоил Радиславу Хугаеву звание Героя Российской Федерации", - сказал Кириенко.

33-летний Радислав Хугаев из Южной Осетии принимал участие в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. Ранее сообщалось, что 27 марта 2022 года группа Хугаева попала в засаду в ходе боев за Мариуполь. В этот момент были ранены двое военнослужащих, Хугаев оказал им первую помощь и дал команду на отход группы. Понимая, что впереди идущие бойцы могут погибнуть, он решил отвлечь внимание врага, достав из-под бронежилета флаг Осетии, вышел вперед, ведя стрельбу и вызывая огонь на себя. Благодаря его решительным действиям подразделение смогло перегруппироваться, продержаться до подхода подкрепления и нанести поражение противнику.