Участниками мероприятия стали более 1 тыс. человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Экологическая акция "Сохраним лес" прошла в Московской области накануне Дня лесника, ее участники высадили более 7 тыс. деревьев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"В Подмосковье прошли масштабные высадки деревьев накануне Дня работников леса, который в 2025 году отмечают 21 сентября. Всероссийскую акцию "Сохраним лес" поддержали в городском округе Пушкинском в селе Дарьино, где прошло центральное мероприятие региона", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что участниками мероприятия стали более 1 тыс. человек, в их числе не только неравнодушные жители округа, но и сотрудники органов власти, музыканты, актеры, а также представители компаний-партнеров. Совместными усилиями им удалось высадить более 7,2 тыс. сосен.

"Эти молодые деревья через несколько лет станут частью подмосковного леса и будут радовать нас и будущие поколения своей красотой и величием", - привели в пресс-службе слова председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексея Ларькина, который также принял участие в акции.

Как сообщили в пресс-службе, 20 сентября акция также состоялась и в других городских округах и лесничествах Подмосковья: Химках, Дубне, Мытищах, Королеве, Красногорске, Домодедове, Электростали, Луховицах. Всего до конца сентября в Подмосковье планируют высадить более 18 тыс. деревьев. Посадки уже прошли в 19 лесничествах региона.

Акция "Сохраним лес" - это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Акция направлена на привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, формирование бережного отношения к природе и повышение экологической грамотности населения. Генеральный информационный партнер акции - ТАСС.