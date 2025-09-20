Дмитриев обсудил с РПЦ возможность признания вклада Кирка в христианство

Спецпредставитель президента РФ отметил, что наследие активиста "не знает границ"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с Русской православной церковью (РПЦ) о признании вклада консервативного активиста Чарли Кирка в развитие христианства. Об этом он сообщил в X.

"Провели очень позитивные переговоры с Русской православной церковью о признании духовного вклада Чарли Кирка в развитие христианства. Мы ожидаем, что Церковь вскоре опубликует статью о его продвижении на благо христианства. Наследие Чарли не знает границ", - написал он.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.