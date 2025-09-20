Путин выделил из резервного фонда деньги на оборудование для медцентра Южной Осетии

Для России поддержка здравоохранения республики - это не гуманитарная помощь, отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин из своего личного резервного фонда выделил средства для приобретения оборудования медицинскому центру Южной Осетии. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе посещения центра в рамках рабочего визита в Цхинвал.

Он отметил, что в Южную Осетию будет поставлено новое медоборудование и кареты скорой помощи. Поставки будут осуществлены за счет средств из личного резервного фонда президента России. "По скорости это беспрецедентное решение только потому, что Владимир Владимирович принял такое решение. Вы понимаете, что любая процедура прохождения, пока мы прошли бы бюджет, Минфин, Минздрав. При всем уважении к коллегам, которые очень помогают, мы бы полгода этим занимались. Поскольку Владимир Владимирович Путин принял уникальное решение - он деньги на медицинское оборудование для Республики Южная Осетия выделил из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко.

По его словам, для России поддержка здравоохранения Южной Осетии - это не гуманитарная помощь. Как уточнил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, страна исходит из совершенно иной позиции. Кириенко пояснил, что почти 100% жителей Южной Осетии - граждане России. Важно, чтобы они в полной мере могли пользоваться всеми благами и правами, которые есть у россиян в сфере медицинского обслуживания, указал он.

Ключевыми направлениями Кириенко назвал полномасштабную диспансеризацию детского и взрослого населения республики. Выездные бригады российских специалистов и обучение местных врачей, лечение сложных случаев в федеральных клиниках России. Важно помочь людям, отметил Кириенко. По словам первого заместителя руководителя администрации президента, благодаря диспансеризации можно получить объективную и полную картину состояния здоровья в республике. "Исходя из этих данных мы сможем определить приоритеты модернизации системы здравоохранения", - отметил он.

Особое внимание, по словам Кириенко, уделено вопросу доступных лекарств, "Россия готова организовать стабильные поставки качественных и доступных по цене лекарств в Южную Осетию, а также обеспечить контроль за их ценообразованием".