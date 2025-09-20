Кроме того, ведомство хочет урегулировать обмен данными при ведении персонифицированного учета о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о временно пребывающих и работающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предлагает урегулировать вопрос наделения временно работающих в России иностранцев правами в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"[Проектом федерального закона] предусматривается <...> урегулирование вопроса приобретения прав в сфере обязательного медицинского страхования лицами, <...> временно пребывающими и осуществляющими трудовую деятельность на территории Российской Федерации иностранными гражданами, лицами без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской Федерации трудовую деятельность)", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство предлагает урегулировать обмен данными при ведении персонифицированного учета о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о временно пребывающих и работающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Проектом федерального закона также предполагается закрепить полномочия страховщика, осуществляемых территориальными фондами ОМС Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.