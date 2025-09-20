По итогам общекомандного зачета первое место на фестивале занял Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Обладателем гран-при фестиваля "Российская студенческая весна", который прошел на Ставрополье, стала Саратовская область. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Сегодня завершилась "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций. <...> На площадках звучали фронтовые и патриотические песни, проза и поэзия о Великой Отечественной войне. <...> По итогам общекомандного зачета I место на Студвесне занял Ямало-Ненецкий автономный округ, II место у Татарстана и III место - у Северной Осетии. Гран-при фестиваля у Саратовской области", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обладателем гран-при направления "Региональная программа" стала Северная Осетия. Ставрополье с концертной программой "Громче ветра" заняло III место.

"Уверен, Студвесна оставила у ребят добрые воспоминания о нашем крае. Спасибо всем, кто этому помог. Участникам Студвесны желаю вдохновения и уверенности в себе", - написал Владимиров.

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" проводится в России ежегодно с 1993 года. С 2022 года в рамках программы проходит отдельный фестиваль для студентов профессиональных образовательных организаций, включающий более 70 региональных отборочных этапов. Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются Российский союз молодежи и правительство Ставропольского края.