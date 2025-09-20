В центре Москвы 21 сентября ограничат движение и парковку транспорта

Это связано с проведением Московского марафона, как сообщили в Центре организации дорожного движения правительства города

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ряд улиц, набережных, переулков и мостов в центре столицы будет перекрыт в воскресенье, 21 сентября. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"21 сентября лучше в центр города [добираться] на метро: будет временно закрыто движение для машин на многих участках в связи с проведением Московского марафона", - говорится в сообщении.

Так, движение временно закроют с 03:00 мск до 17:30 мск на улицах: Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная и Садовая-Каретная; на набережных: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Берниковская, Подгорская, Устьинская и Раушская; на бульварах: Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской и Цветной; на мостах: Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Костомаровский и Малый Устьинский; в переулках: Лубочный, Большой Путинковский и Костомаровский; в проездах: Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский; на площадях: Смоленская, Новая и Старая; в тоннелях: Октябрьский и Маяковский.

"Также 21 сентября с 00:01 мск до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка", - добавили в ЦОДД.