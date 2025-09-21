В Москве прогнозируют облачную погоду и до 22 градусов тепла

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.